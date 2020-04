utenriks

Summen som vart brukt på forsvaret i verda auka med 3,6 prosent frå 2018, og låg i 2019 på 1.917 milliardar dollar, tilsvarande 20.342 milliardar kroner, skriv Stockholm International Peace Research Institute.

Dermed bruker landa i verda 2.642 kroner per person på militærutgifter.

Det er den raskaste veksten sidan 2010, men forskarane reknar med at veksten no vil stoppe opp. Det økonomiske fallet som følgje av koronaviruspandemien vil få store konsekvensar for statsbudsjetta.

