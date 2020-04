Nytt rettsmøte om utlevering av Huaweis finansdirektør

utenriks

Rettsmøtet finn stad i Vancouver. Meng er ettersøkt av amerikanske styresmakter, som skuldar henne for bedrageri og brot på amerikanske sanksjonar mot Iran.

Meng, som vart arrestert i Canada i 2018, avviser skuldingane. Saka har vorte ei betydeleg belastning på forholdet mellom Canada og Kina, som krev at Meng blir lauslate.

Etter arrestasjonen av Meng vart to canadiarar arresterte i Kina, noko Canada har kritisert i sterke ordelag.

Under eit rettsmøte i Meng-saka i slutten av mars deltok både Huawei-direktøren og advokatane hennar via telefon, ifølgje avisa South China Morning Post. Årsaka var tiltaka for å hindre koronasmitte.

(©NPK)