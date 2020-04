Kraftig børsoppgang i Tokyo

utenriks

Nikkei-indeksen steig over 2,7 prosent gjennom måndagen, medan den breiare Topix-indeksen gjekk opp 1,8 prosent.

Ei viktig årsak er avgjerda frå sentralbanken om ytterlegare tiltak for å sikre tilgang til kreditt i finanssystemet og næringslivet. Banken fjernar den øvre grensa for kjøp av statsobligasjonar og vil i tillegg auke kjøpa av selskapsobligasjonar og såkalla commercial papers.

Også på børsen i Hongkong peika pilene oppover på ettermiddagen lokal tid. Samtidig fall oljeprisen, og prisen for nordsjøolje fall over 8 prosent til rundt 20 dollar per fat.

At styresmaktene i fleire land no prøver å trappe ned dei omfattande avgrensingane og tiltaka for å stanse spreiinga av koronaviruset, bidrog truleg òg til å gi dei asiatiske børsane eit løft måndag.

(©NPK)