Hard kritikk for treig oppmjuking i Italia

Statsminister Giuseppe Conte kunngjorde søndag at dei strenge tiltaka, som er blant dei mest inngripande i verda, skal mjukast opp frå 4. mai, men mange meiner bodskapen er forvirrande og at styresmaktene ikkje går langt nok.

– Den mykje omtalte «fase 2» vil i realiteten vere «fase 1,5», seier Wolfango Piccoli, som leier forskingssenteret Teneo Intelligence, i ein syrleg kommentar.

Opprørt

Søndag vart det kjent at italienarane igjen kan gå ut utan gyldig grunn 4. mai. Då vil òg mange bedrifter, mellom anna i industrien og byggebransjen, kunne opne igjen. Museum og butikkar vil få opne 18. mai, medan barar, restaurantar og frisørar må vente til 1. juni. Men allereie måndag fekk utvalde selskap ta opp att verksemda.

Skulane vil derimot vere stengde heilt fram til september, noko som har opprørt mange foreldre.

Piccoli meiner den svært forsiktige lempinga på tiltaka inneheld mange forbod, byråkrati og krav om smitteverntiltak som i praksis vil gjere alle aktivitetar i bedriftene svært vanskeleg.

Biskopar klagar

Den katolske kyrkja klagar på si side høglydt over at forbodet mot kyrkjelege seremoniar blir halde oppe.

– Italienske biskopar kan ikkje akseptere ei avgrensing på religionsfridommen, seier det italienske bispemøtet i ei sint fråsegn.

Andre kommentatorar påpeikar at Conte ikkje sa nokon ting om smittesporing og massetesting for å oppdage og isolere koronasmitta, noko helseekspertar meiner er nøkkelen til å få kontroll over pandemien.

Sidan 9. mars har det vore tilnærma portforbod i Italia. Med over 26.000 koronarelaterte dødsfall og nesten 200.000 smittetilfelle er Italia blant dei aller hardast ramma landa i Europa.

