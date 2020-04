Financial Times: Talet på koronadødsfall kan vere 60 prosent høgare enn registrert

utenriks

Avisa har sett på statistikk for alle dødsfall i ei rekke land og område sidan viruset vart påvist i landet, og samanlikna med gjennomsnittet i same land i tilsvarande periode mellom 2015 og 2019.

Totalt har avisa kartlagt 122.000 fleire dødsfall enn normalt, som svarer til ein auke på 60 prosent i dødsrate. Av landa som vart analyserte, var Danmark det einaste som ikkje hadde betydeleg fleire dødsfall enn det som har vorte gjort greie for.

Om den same grada av underrapportering gjeld verda over, kan det samla talet døde av covid-19 vere så mange som 318.000, skriv avisa som har teke utgangspunkt i 201.000 koronarelaterte dødsfall. Natt til måndag var talet stige til over 206.000, ifølgje Worldometer.

Dødsraten i Italia har stige med 90 prosent, medan ho i Belgia steig med 60 prosent. Spania (51 prosent), Nederland (42 prosent) og Frankrike (34 prosent) er blant dei andre landa med stor auke.

Dødsfalla kan vere forårsaka av andre ting enn covid-19, men overdøyelegheita har stige mest i områda som har vore hardt ramma av koronaviruset. Det tilseier at dei fleste av dødsfalla kan knytast direkte til viruset.

Differansen mellom registrerte og faktiske koronadødsfall er truleg høgast i tettbygde byområde, viser analysen.

I Lombardia-regionen i Italia er det registrert over 13.000 ytterlegare dødsfall enn normalt der offisielle tal er tilgjengelege. Det svarer til 155 prosent meir enn normalen. Området rundt byen Bergamo, som ligg i Lombardia, har den største auken i verda, med svimlande 464 prosent.

