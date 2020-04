Britisk forskar: Koronadøyelegheita i Stockholm nærmar seg New York

utenriks

I eit intervju med britiske Unheard seier Ferguson at Sverige kan komme til å oppleve ein jamn auke i talet på dødsfall som følgje av koronasmitte, skriv Aftonbladet.

– Det store problemet er at dei er ved eit punkt der døyelegheita per innbyggar i Stockholm nærmar seg nivået i New York. Sverige har hatt meir tid til å auke talet intensivbehandlingsplasser, men eg trur at vi kjem til å sjå at dødstalet vil auke for kvar dag, seier han.

Ferguson leier Imperial College, som stod bak ein mykje omtalt analyse i mars som førte til at Storbritannia endra kurs og stengde ned.

(©NPK)