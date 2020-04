Éin av fem sjukehustilsette i Stockholm har hatt korona

utenriks

Den siste veka har 527 medarbeidarar ved sjukehuset vorte testa for antistoff. Ein femdel av testane var positive og viser dermed at dei tilsette har hatt eller har covid-19.

– Spontant synest eg det er ein høg del, men det er veldig ferske data og vanskeleg å vite kva ein kunne forvente seg, seier overlege Charlotte Thålin ved Danderyd sjukehus, som er ansvarleg for studien.

Speglar utrekningar

No skal fleire testar gjennomførast, og det skal analyserast kor mange av dei smitta som har hatt symptom på sjukdommen.

Ifølgje den svensken Folkhälsomyndigheten berreknar ein at ein firedel av innbyggarane i Stockholm har eller har vorte koronasmitta innan byrjinga av mai. Resultatet på Danderyd speglar dei utrekningane, meiner professor Sophia Hober, som er med i ei forskargruppe som saman med SciLifeLab har utvikla testane.

Draumescenario

Thålin understrekar samtidig at ein framleis ikkje kan vere sikre på om det å ha antistoff betyr at ein er immun mot korona. Dei som har vorte testa, skal òg testast igjen for å sjå kor lenge antistoffa finst i kroppen.

– Om det er mange som ikkje har antistoff etter tre månader, er det veldig kjedeleg, for det betyr jo at den sannsynlege immuniteten er kortvarig. Mitt draumescenario er at dei som har antistoff no, også har det om tolv månader. Då blir eg kjempeglad, seier Thålin.

