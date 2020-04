Hunder blir trena i håp om at dei kan lukte koronasjukdom

utenriks

Organisasjonen Medical Detection Dogs vart etablert i 2008 for å utnytte den skarpe luktesansen til hundar til å oppdage sjukdom. Tidlegare har dei gitt hundar opplæring i å oppdage kreft, Parkinsons sjukdom og bakterielle infeksjonar.

Prosjektet byggjer på ein teori om at alle sjukdommar gir ei særskild lukt som hundar er spesielt godt eigna til å oppdage.

I eit treningsrom i Milton Keynes sentralt i England gjennomgår fleire hundar i desse dagane hardtrening for at dei skal kunne lukte seg fram til prøvar som inneheld koronaviruset. Kvar gong dei lukkast, får dei ei lita belønning.

– Raskt og effektivt

– Vi trur at hundar kan oppdage covid-19, og at dei vil vere i stand til å sile hundrevis av menneske svært raskt slik at vi kan vite kven som må testast og bli isolert, seier leiaren i organisasjonen og grunnleggjar Claire Guest.

– Vi har bevis for at hundar kan oppdage bakteriar og andre sjukdommar, så vi trur at dette prosjektet kan spele ei stor rolle for å kunne kontrollere spreiinga av covid-19, legg ho til.

Guest samarbeider med London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) og Durham University nordaust i England. Nyleg lukkast det same teamet med å vise at hundar kan trenast opp slik at dei oppdagar malaria.

Nøyaktig snusing

James Logan, som leiar avdelinga for smittekontroll ved LSHTM, seier at prosjektet viser at hundar kan kjenne lukter frå menneske med svært stor nøyaktigheit. Han legg til at det òg er store sjansar for at dei kan oppdage covid-19 på ein liknande måte og kanskje «revolusjonere» responsen vår på sjukdommen.

Teamet planlegg ei seks veker lang opplæring av hundane i håp om at dei skal kunne bidra til at det blir stilt raske diagnosar på ein måte som ikkje grip for mykje inn i livet til menneske.

Viss prosjektet lukkast, vil hundane til dømes kunne utplasserast på flyplassar for å oppdage menneske som er smitta av koronaviruset, meiner Steve Lindsay frå Durham University.

Hunder kan òg oppdage små endringar i hudtemperatur og dermed vere nyttige for å avgjere om ein person har feber.

