Tsjekkia lettar på restriksjonane

utenriks

Statsminister Andrej Babis letta på restriksjonane i det som har vorte omtalt som ei overraskande og rask avgjerd. Bakgrunnen er ei rettsavgjerd som fastslo at restriksjonane braut med tsjekkisk lov.

Endringane inneber at portforbodet regjeringa hadde innført, blir oppheva. I tillegg får tsjekkarar lov til å reise ut av landet, men dei må bevise at dei har testa negativt for å komme tilbake.

Styresmaktene vil likevel behalde grensekontrollen mot Tyskland og Austerrike inntil 14. mai, opplyser innanriksminister Jan Hamacek.

(©NPK)