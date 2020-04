Trump signerer ny krisepakke på 484 milliardar dollar

utenriks

Kjernen i krisepakken består av 320 milliardar dollar som skal givast i lån til små og middels store bedrifter via ei ordning kalla Paycheck Protection Program. Ordninga inneber at selskap som beheld dei fleste av sine tilsette under koronakrisa, vil få ettergitt lån som blir brukt til å betale lønningar.

Den første løyvinga til programmet, som lydde på nesten 350 milliardar dollar, tok slutt førre veke sidan bedrifter då hadde søkt om meir hjelp enn det var midlar til.

Krisepakken som fredag vart signert av Trump, inneheld òg 25 milliardar dollar for å auke testkapasiteten, og dessutan 75 milliardar dollar til sjukehusa.

Dei siste fem vekene har over 26 millionar personar i USA søkt om arbeidsløysetrygd.

Det går framleis føre seg ein debatt mellom republikanarar og demokratar i Kongressen om det skal vedtakast fleire tiltak for å berge økonomien gjennom koronakrisa.

(©NPK)