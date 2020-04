Produsent åtvarar mot å drikke reinsemiddel

utenriks

– Under ingen omstende må dei desinfiserande produkta våre førast inn i kroppen, heiter det i ei fråsegn frå selskapet Reckitt Benckiser fredag.

Selskapet presiserer at reinsemidla verken må sprøytast inn i kroppen eller inntakast oralt.

Bakgrunnen for åtvaringa er truleg ein pressekonferanse USAs president Donald Trump heldt dagen før. Her spurde han om desinfiserande middel kan brukast til å ta knekken på koronaviruset hos smitta personar.

Etter å ha nemnt desinfiserande middel som blir brukt for å fjerne virus frå overflater, la han til:

– Finst det ein måte vi kan gjere noko sånt, ved injeksjon innvendig, eller nesten ein reins?

– Det ville vore interessant å sjekke det, heldt han fram.

Sjølv om fråsegna var svært lite konkret og forma som eit spørsmål, utløyste den sterke reaksjonar. Fleire amerikanske legar rykte ut og åtvara om at det kan vere livsfarleg å få reinsemiddel eller desinfiserande stoff inn i kroppen.

– Bekymringa mi er at folk kan komme til å døy. Dei kan tru at dette er ein god idé, sa Craig Spencer, direktør for eit senter for akuttmedisin ved eit sjukehus i New York, til avisa Washington Post.

(©NPK)