Menneskerettsforkjempar død i saudiarabisk fengsel

Al-Hamid var ein av mottakarane av Right Livelihood-prisen i 2018, ein pris som ofte kallast den alternative nobelprisen.

Stockholm-baserte Right Livelihood Award Foundation fordømmer dei saudiarabiske styresmaktene for «den ulovlege fengslinga av al-Hamid og den inhumane behandlinga som enda med at han døde».

69 år gamle al-Hamid, som var medstiftar av menneskerettsorganisasjonen ACPRA i 2009, vart i 2013 dømd til elleve års fengsel for å ha egga til uorden og ikkje å ha respektert leiaren i landet.

Ifølgje Amnesty International fekk han slag i april og har sidan lege i koma på eit sjukehus i Riyadh, sjølv om han framleis var formelt fengsla.

