Ecuador hardt ramma av pandemien

utenriks

Drygt 11.000 har hittil fått påvist koronasmitte i Ecuador, der det offisielle talet på døde er 560.

Landet, som har drygt 18 millionar innbyggarar, registrerte likevel frå 1. mars til 15. april 7.600 fleire dødsfall enn normalt for årstida, og mykje tyder på at overdøyelegheita kom av koronasmitte, ifølgje ein analyse The New York Times har gjort.

Talet på dødsfall dei to første vekene av april var tre gonger så høgt som vanleg, viser tal frå styresmaktene. Under 35.000 er testa for koronaviruset i Ecuador, og mange smitta døyr derfor utan at dødsårsaka blir fastslått.

– Vi veit at talet på koronasmitta og talet på døde i epidemien ikkje stemmer, medgav Ecuadors president Lenín Moreno 2. april.

– Verkelegheita overgår alltid talet på testar og evna helsevesenet har til handtering, sa han.

(©NPK)