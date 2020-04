EUs Barnier oppgitt over manglande framdrift i samtalar med Storbritannia

utenriks

På ein pressekonferanse i Brussel sa Barnier at målet om parallell framdrift på fleire område «berre delvis var blitt møtt», noko han gav britane skulda for.

– Vi kan ikkje akseptere at det berre er avgrensa framdrift innan nokre få område. Dei kan ikkje både avvise å utvide overgangsperioden og trenere viktige delar av samtalane, sa ein tydeleg oppgitt Barnier, som likevel takka delegasjonane for å ha vore konstruktive.

Han sa det var fleire grunnleggjande emne motparten ikkje ville gå inn på, og at dei ikkje vil forplikte seg til punkt som allereie står i den vedtekne utmeldingsavtalen.

Vanskelege område

EU-forhandlaren trekte fram fleire område der han sa han var skuffa over framdrifta, mellom anna samtalane om like konkurransevilkår og gjensidig marknadstilgang.

– Britane er veldig oppteke av å gjenta at det er to suverene partar som forhandlar på like vilkår. Samtidig er det ein realitet at vi prøver å finne fram til eit så godt handelsforhold som mogleg mellom ein marknad med 66 millionar forbrukarar på den eine sida og eit med 450 millionar på den andre sida, sa Barnier.

Han minte òg om at ein frihandelsavtale utan toll og avgifter vil gi britane marknadstilgang ingen andre land utanfor EU og EØS har.

Fiskesamtalar på staden kvil

Eit anna «avgjerande område» for EU er fiskeri, der Barnier seier det ikkje var gjort nokon framsteg i det heile gjennom veka.

– EU kan ikkje gå med på eit framtidig økonomisk partnarskap som ikkje omfattar ei balansert, haldbar og varig fiskeriløysing. Det må vere heilt klart for britane.

Andre krevjande område er reglane som skal dekke det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU, inkludert oppslutning om felles verdiar som menneskerettar, rettsstaten og kampen mot klimaendringar, og dessutan EU-domstolens stilling.

– Vi kan ikkje få til ein ambisiøs avtale utan at Storbritannia anerkjenner kompetansen til domstolen der EU-lovar kjem til bruk, særleg når det gjeld personopplysningar, påpeika Barnier. Storbritannia har vore oppteke av at EU-domstolen ikkje kan stå over britisk rett.

Dårleg tid

Barnier seier målet framleis er «vesentleg framdrift» innan juni, men påpeika at det i praksis berre er to forhandlingsveker igjen: éi veke frå 11. mai og éi veke frå 1. juni.

Britane har denne veka gjenteke at det ikkje er aktuelt å forlenge overgangsperioden som går ut ved nyttår. Dette vart tilmed lovfesta då Underhuset vedtok brexitavtalen.

(©NPK)