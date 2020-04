utenriks

Talet på døde er høgare enn det som vart registrert torsdag, då 616 menneske vart melde døde av covid-19.

Storbritannia er blant dei hardast ramma landa i verda, og det blir frykta at det verkelege dødstalet er betydeleg høgare om ein tek med dei som har døydd heime eller på sjukeheim.

Landet har vore nedstengt i over ein månad, men styresmaktene er under press for å lette på restriksjonane og trappe opp testinga for viruset.

(©NPK)