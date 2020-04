Biden spår at Trump vil prøve å utsetje valet

utenriks

– Merk orda mine, eg trur at han på ein eller annan måte vil prøve å utsetje valet, komme opp med ei eller anna grunngiving for kvifor det ikkje kan haldast, seier Biden.

– Det er berre slik han trur at han kan vinne, legg han til.

Koronapandemien har overvelda det amerikanske helsevesenet og kosta over 50.000 liv, og 26,4 millionar amerikanarar er no arbeidsledige.

Trump la nyleg ned veto mot å gi det amerikanske postvesenet krisestøtte, noko som ifølgje Biden viser at Trump «gjer alt han kan for å gjere det vanskeleg for folk å stemme».

Røysting via posten ville ha kunna hindre spreiing av koronasmitte, men Trump hevdar at det òg er ei oppskrift på valjuks.

(©NPK)