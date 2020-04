Analytikarar trur oljeprisane vil falle igjen

utenriks

Etter kraftige svingingar den siste veka, har prisen på nordsjøolje det siste døgnet tilsynelatande stabilisert seg på litt over 20 dollar per fat.

Amerikansk WTI-olje for levering i juni har stige kraftig og låg fredag rundt 17 dollar fatet.

Men sjølv desse historisk sett svært låge nivåa er for høge, ifølgje analytikarar. Årsaka er at etterspørselen er drastisk redusert som følgje av koronakrisa.

– Eit stort sjokk nærmar seg for produsentane, seier Bjørnar Tonhaugen i det norske analyseselskapet Rystad Energy i ei fråsegn.

Må stanse produksjon

Mykje av olja som no blir produsert, blir helt på store lagertankar rundt om i verda. Dei blir fylte raskt opp, og Tonhaugen trur lagerkapasiteten tek slutt ein gong i mai.

Dette kan raskt bli eit akutt problem, sidan overproduksjonen i verda er på mange millionar fat olje per dag.

– Viss ikkje meir produksjon blir stengd, vil det bokstaveleg talt ikkje vere nokon stad å lagre olja som blir utvunnen, seier Rystad-analytikaren.

Konsekvensen kan bli eit tvingande behov for produksjonsstans ei rekke stader.

– Dette er ikkje noko næringa nokon gong har sett eller vore førebudd på. Kanskje det er grunnen til at vi ser ein langsam reaksjon, seier Tonhaugen

USA og Iran

Prisen på litt over 20 dollar for nordsjøolje er omtrent 70 prosent lågare enn i byrjinga av januar, då prisen var nesten 70 dollar per fat.

Men trass nedgangen dei siste månadene, meiner heller ikkje analytikarane i finansgiganten ING at det er grunnlag for å halde oppe prisnivået etter auken dei siste dagane.

– Det er lite fundamental utvikling som støttar oppunder auken, heiter det i ei fråsegn frå Warren Patterson og Wenyu Yao i ING, gitt att av nyheitsbyrået AFP.

Ei av årsakene til prisoppgangen er auka spenning mellom USA og Iran. President Donald Trump trua nyleg med å skyte i senk iranske kanonbåtar viss dei hersar med amerikanske marinefartøy.

Ein talsmann for det iranske militæret svarte at USA heller burde konsentrere seg om å ta vare på amerikanske soldatar som er smitta av koronaviruset.

Mykje av olja i verda blir frakta gjennom Persiabukta utanfor kysten av Iran, og analytikarane i ING trur ordkrigen mellom Iran og USA vil ha ein viss oppløftande effekt på oljeprisen.

– Men han blir truleg kortvarig så lenge vi ikkje ser ei ytterlegare eskalering, heiter det i fråsegna frå Patterson og Yao.

Minus 40 dollar fatet

I eit forsøk på å løfte oljeprisane vart Opec-landa og andre oljeproduserande land nyleg samde om ein avtale om produksjonskutt. Også Noreg har opna for å bidra med eit kutt.

Men det blir ikkje venta at dette er nok til å vege opp for koronakrisa. Dei ekstreme tiltaka mot viruset har lamma store delar av økonomien, og behovet for drivstoff og olje er derfor kraftig redusert.

Situasjonen førte måndag denne veka til full kollaps for amerikansk WTI-olje for levering i mai. På det lågaste fall prisen til minus 40 dollar per fat.

Noko liknande har aldri tidlegare skjedd, og forklaringa er at oljehandlarar var villige til å betale kjøparar for å overta olje som det kan bli vanskeleg å finne lagerplass til etter mai.

Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy reknar med at oljeprisane igjen vil bli pressa nedover innan kort tid. Også nordsjøolje for levering i juni kan bli negativt påverka.

– Ingen positive overraskingar i dei økonomisk indikatorane eller fundamentale forhold for råvarene kan rettferdiggjere dei noverande prisnivåa, meiner han.

(©NPK)