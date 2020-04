Lagarde: EUs økonomiske redningsplan kan komme for seint

utenriks

ESB-sjef Christine Lagarde kom med åtvaringa si då ho deltok på EUs videotoppmøte torsdag, seier ei EU-kjelde. Banken har rekna på tre scenario, og i det verste går økonomien tilbake altså heile 15 prosent.

Vegen ut av den økonomiske krisa i kjølvatnet av covid-19-pandemien er hovudtema for møtet. Lagarde oppmoda leiarane i EU-landa til å vere «raske, bestemte og fleksible». Ho sa tiltaka for å få økonomien på fote igjen kan ende opp med å vere for lite og komme for seint.

Det vanskelegaste punktet er utforminga og finansieringa av eit atterreisingsfond som kan vere verd mange tusen milliardar kroner. Før møtet var det lite som tydde på eit endeleg gjennombrot torsdag.

