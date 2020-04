Justisministeren i USA meiner restriksjonane kan ha gått for langt

utenriks

– Vi har aldri før pålagt borgarrettane liknande avgrensingar. Konseptet der ein må halde seg heime er urovekkande nær husarrest, seier Barr eit intervju med den konservative radioverten Hugh Hewitt, og understrekar at han ikkje meiner å seie at tiltaka ikkje var nødvendige, eller at dei til og med framleis kan rettferdiggjerast enkelte stader. Men han minner om kor inngripande det er å ikkje berre tvinge folk til å halde seg heime og innandørs, men også å leggje ned levebrødet sitt og slutte å møte andre.

Han samanliknar òg restriksjonane med kreftbehandlinga cellegift, der du er nøydd til å gå kraftig til verks for å drepe sjukdommen, men det kan ikkje halde fram for lenge – det toler nemleg ikkje pasienten, sidan ein bremsar all cellevekst.

Barr åtvarar om at med framleis nedstenging er «vi i ferd med å drepe pasienten».

Barr meiner restriksjonane til og med kan gi borgarane grunnlag for å saksøkje delstatane dei bur i og seier at Justisdepartementet «vil sjå på det» og «ta eit standpunkt».

– Vi følgjer nøye med på ei rekke av desse reglane. Og om vi meiner nokon går for langt, vil vi i utgangspunktet be guvernørane om å fjerne dei eller justere dei. Om dei ikkje gjer det, og folk leverer inn søksmål, vil vi stille oss på saksøkjarens side, seier Barr.

