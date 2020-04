Guterres åtvarar mot auka undertrykking

utenriks

Guterres viser til at koronakrisa rammar svært ulikt, og at nokon får tilgang til gode helsetenester, medan andre ikkje gjer det.

FNs generalsekretær er òg djupt bekymra over at pandemien har ført til auka hatprat, at sårbare grupper blir angripne, og at tryggingsstyrkar i fleire land bruker svært hardhendte metodar for å handheve portforbod og andre tiltak.

– Med aukande etno-nasjonalisme, populisme, bruk av autoritære metodar og angrep mot menneskerettane i enkelte land, kan krisa bli brukt som unnskyldning for auka undertrykking, seier Guterres.

