Brasils nye helseminister vil lette på koronarestriksjonane

– Det er umogleg for eit land å overleve i eit år eller eit og eit halvt år viss ting står stille, sa Teich i ein tale i Brasils hovudstad Brasilia.

Han varsla at regjeringa vil presentere nye retningslinjer for byar og delstatar innan ei veke.

– Sosial distansering er eit naturleg tiltak og logisk til å byrje med, men det kan ikkje brukast utan ein utgangsplan, sa Teich.

Talen er den første helseministeren held etter at president Jair Bolsonaro nyleg fjerna Luiz Henrique Mandetta frå posten som helseminister. Dei to hadde over tid vore i konflikt over handteringa av koronakrisa.

Mandetta ønskte å innføre restriksjonar, medan Bolsonaro vil at landet skal gå tilbake til normalen så raskt som mogleg.

I talen sin nemnde ikkje Nelson Teich situasjonen i byen Manaus i Amazonas-regionen, der helsevesenet har møtt på store problem knytt til virusutbrotet.

