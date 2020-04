utenriks

Dei to mennene, den eine frå Iran og den andre frå Afghanistan, kom til sjukehuset i Moria-leiren med skotskadar, ifølgje kjelder ved flyktningleiren.

Dei vart deretter overførte til det lokale sjukehuset, men skadane er ikkje vurderte som alvorlege.

Mennene har fortalt politiet at dei drog ut av leiren, som er under portforbod for å forhindre spreiing av koronavirus.

Det har vorte registrert smittetilfelle i to leirar på fastlandet i Hellas, men enno ikkje i leirane på dei greske øyane.

