WFP åtvarar mot svolt-pandemi

utenriks

– 821 millionar menneske verda over går alt svoltne til sengs kvar einaste kveld, konstaterer leiaren av Verdsmatvareprogrammet (WFP), David Beasley.

135 millionar opplevde i fjor det FN-organisasjonen kallar akutt matuvisse, noko som i klartekst betyr hungersnød. Det talet vil truleg bli dobla til 265 millionar i år, åtvara Beasley då han tysdag orienterte FNs tryggingsråd.

Alt før koronaviruset ramma, åtvara WFP-sjefen om at verda i 2020 ville oppleve «den verste humanitære krisa sidan andre verdskrigen» som følgje av krig og konfliktar, grashoppeinvasjon i Afrika, hyppigare naturkatastrofar og økonomisk krise».

Bibelske proporsjonar

Koronapandemien har ikkje berre fått store humanitære følgjar i mange land, men rammar òg verdsøkonomien hardt og økonomiane i sårbare land med dårleg matsikkerheit endå hardare.

– Vi står no på randa av ein svolt-pandemi, slår Beasley fast.

– Millionar av menneske som lever i konfliktherja land, blant dei mange kvinner og barn, risikerer no å bli pressa ut i svolt, og faren for ein katastrofe er høgst reell, seier WFP-sjefen.

FN-organisasjonen fryktar at over 30 land vil oppleve svoltkatastrofe i år, dersom ikkje drastiske tiltak blir sette i verk.

– Dersom vi ikkje førebur oss og handlar no, sikrar oss tilgang, unngår underfinansiering og forstyrringar i verdshandelen, kan vi i løpet av få månader stå overfor ei rekke svoltkatastrofar av bibelske proporsjonar, sa Beasley i Tryggingsrådet.

Sårbare land

Verdsøkonomien blir anteken å krympe med 3 prosent i år som følgje av koronapandemien, og det vil resultere i den verste depresjonen sidan 1930-talet, ifølgje Det internasjonale pengefondet (IMF).

Ei rekke land er særleg sårbare, blant dei Etiopia der turistnæringa sysselset over 2 millionar menneske og inntektene utgjer rundt 10 prosent av BNP i landet.

I Sør-Sudan opplevde over 60 prosent av befolkninga matkrise i fjor, og no blir landet hardt ramma av prisfallet på olje, som utgjer 99 prosent av eksportinntektene.

Land som Sudan, Jemen, Venezuela, Kongo, Afghanistan, Syria, Nigeria og Haiti opplevde òg alvorlege matkriser i 2019, og i år er utsiktene endå meir dystre.

Millionar av menneske i desse og andre land er avhengige av at dei som har utvandra sender pengar heim til familien. No er titals millionar permitterte verda over, og pengeoverføringane har stansa opp.

Frå hand til munn

Koronapandemien er ein potensiell katastrofe for millionar av menneske som frå før lever frå hand til munn, konstaterer WFPs sjeføkonom Arif Husain.

Mange blir no tvinga til å selje husdyr, køyretøy og reiskap for å brødfø seg sjølv og familien, men dermed mistar dei òg det framtidige inntektsgrunnlaget.

– Om dei ikkje kan arbeide, har dei heller ikkje noko å ete, og då har heller ikkje familiane deira noko å ete, seier Husain.

WFP ber no givarland om straks å bidra med 20 milliardar kroner, slik at dei kan byggje opp matvarelager som rekk for dei neste tre månadene.

FN-organisasjonen fekk i fjor 88 milliardar kroner, men anslår at det i år trengst opptil 40 milliardar kroner meir.

