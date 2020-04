USAs helsedirektør fryktar ei ny og verre smittebølge

utenriks

Robert Redfield, som leiar Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, ber amerikanarane førebu seg på det verste og ta influensavaksine når den sesongen nærmar seg.

Redfields største skrekk er at koronasmitten skal skyte ny fart og helsevesenet bli overvelda når den årvisse influensasesongen kjem.

– Det er ei moglegheit for at angrepet til viruset på landet vårt neste vinter faktisk vil bli endå meir vanskeleg enn det vi no har opplevd, seier han til Washington Post.

– Då kjem vi til å ha både ein influensaepidemi og ein koronavirusepidemi på same tid, seier han.

Hardt ramma

Rundt 820.000 amerikanarar har til no fått påvist koronasmitte og talet på døde passerte onsdag 45.000.

New York er aller hardast ramma og har åleine nærare 20.000 dødsfall, noko som svarer til over 100 per 100.000 innbyggarar. Noreg har til samanlikning 3,4 dødsfall per 100.000 innbyggarar.

Amerikanske helsestyresmakter opplyste tysdag at dei første koronadødsfalla i landet fann stad alt i februar, fleire veker tidlegare enn antatt.

Ifølgje Redfield kom koronaviruset USA omtrent samtidig med at influensasesongen, som i seg sjølv er ei stor belastning for det amerikanske helsevesenet, var over.

Uante konsekvensar

Dersom koronaviruset hadde byrja å spreie seg før influensasesongen var over, kunne det ha fått uante konsekvensar, medgir Redfield.

– Det ville ha vore verkeleg, verkeleg, verkeleg, verkeleg vanskeleg for helsevesenet å handtere, seier han til Washington Post.

– Ved å ta influensavaksine før neste sesong, blir det kanskje ei sjukehusseng tilgjengeleg for mora eller bestemora di som kan få koronaviruset, seier CDC-sjefen.

