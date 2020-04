utenriks

Trump grunngir avgjerda med at ein mellombels stopp i innvandringa vil bidra til å setje arbeidsledige amerikanarar først i jobbkøen når USA gjenopnar.

Innvandringsstoppen vil i første omgang vare i 60 dagar, men presidenten påpeikar at den kan forlengast eller endrast, og at han vil sjå an den amerikanske økonomien først.

Trump presiserer at dette berre gjeld innvandrarar som søkar permanent opphaldsløyve i USA.

(©NPK)