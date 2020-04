Trump skal underteikne ordre om innvandringsstans onsdag

utenriks

Innvandringspausen på 60 dagar omfattar utskriving av såkalla green cards, ei ordning som gir permanent opphald og arbeidsløyve. Mellombelse opphaldsløyve som blir utskrivne til gjestearbeidarar og sesongarbeidarar, blir ikkje stansa.

Hundretusenvis av utanlandske arbeidarar som jobbar i sektorar som landbruk, helse og programvareindustri, er dermed urørt av presidentordren som Trump seier han skal signere onsdag.

Trump grunngir likevel avgjerda med at ein mellombels stopp i innvandringa vil bidra til å setje arbeidsledige amerikanarar først i jobbkøen når USA gjenopnar.

– Det ville vore gale og urettferdig for amerikanarar som har mista jobben på grunn av viruset, å bli erstatta med ny innvandringsarbeidskraft som flyg inn frå utlandet, sa Trump då han kunngjorde tiltaket tysdag.

Innvandringsstoppen vil i første omgang vare i 60 dagar, men presidenten påpeikar at han kan forlengast eller endrast, og at han vil sjå an den amerikanske økonomien først.

I fjor skreiv amerikanske styresmakter ut rundt 1 million green cards. Halvparten av dei gjekk til ektefellar, barn og foreldre av amerikanske statsborgarar.

Den partipolitiske uavhengige tankesmia Migration Policy Institute anslår at rundt 110.000 green card-utskrivingar kan bli forseinka som følgje av tomånaderspausen.

