To tidlege koronadødsfall oppdaga i USA

Rettsmedisinarar i Santa Clara fylke seier dei har fått stadfesting frå det nasjonale smittevernsenteret på prøvar teke frå to døde personar. Dei to døydde heime 6. og 17. februar. Fram til no var eit dødsfall i delstaten Washington 29. februar rekna som det første covid-19-dødsfallet i landet.

Nyheita kjem etter at California-guvernør Gavin Newsom lova «eit djupdykk» for å sjekke evna delstaten hadde til å spore og isolere smitta, ein viktig faktor for å kunne heve restriktive smitteverntiltak.

