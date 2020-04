Nordsjøolja fell i pris

utenriks

Nordsjøolja, Brent crude, starta med ein liten ein auke på knapt 1 prosent ved børsopninga i Asia natt til onsdag norsk tid og kosta då 19,52 dollar fatet, men fall etter kvart.

Det er andre dag på rad at Nordsjøoljen blir omsett for under 20 dollar fatet. Tysdag var første gong på heile 18 år.

Samtidig som nordsjøolja gjekk ned, fall òg den amerikansk råolja WTI ned til under 10 dollar fatet, for så å stige igjen og ligg rett under 11 dollar fatet klokka 6.45 norsk tid onsdag.

Det skjer etter fleire dagar med kraftig nedtur, først kollaps og så stor uvisse, i oljemarknaden, der oljeprodusentar måndag på det verste måtte betale over 37 dollar fatet for å bli kvitt olje av typen West Texas Intermediate (WTI) med levering i mai.

I USA er fleire store oljelager i ferd med å fyllast opp, noko som var årsaka til priskollapsen måndag. I prinsippet var oljehandlarar villige til å betale kjøparar for å overta olje av denne typen for levering i mai.

(©NPK)