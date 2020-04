Nordmenn bak såpedugnad for fattige pakistanarar

utenriks

Blant dei 1.500 hushalda i landsbyen er det delt ut 20 tonn matvarer til dei fattigaste, som har fått store problem etter koronapandemien. I tillegg er 7.000 såpestykke fordelte til alle husa i Sultan Town, som ligg utanfor millionbyen Faisalabad.

– Då vi sette i verk aksjonen, var tanken å bidra til å forhindre smittespreiing ved å tilby såpe og informasjon om handhygiene, seier Amar Bokhari.

Bokhari, som sjølv er frå Lillehammer, er styreleiar i stiftinga LAMS og leier selskapet som driv veveriet i landsbyen. Dei driv òg ein skule med 700 elevar.

Over heile Pakistan vart fabrikkar og kontor stengde 23. mars.

I Sultan Town har veveriet betalt lønn til sine 300 tilsette sjølv om alt har vore stengd. Men mange andre fattige som er dagarbeidarar, står utan pengar på grunn av stenginga.

– Vi overvaker situasjonen nøye. Stenginga er no inne i den fjerde veka. Styresmaktene forlengde den nyleg med ytterlegare to veker, men har gitt dispensasjon til ei rekke bransjar, slik at noko av økonomien kan komme seg på beina igjen. Det betyr at fleire i Sultan Town etter kvart får høve til å jobbe litt, tene nokre slantar og kjøpe inn mat, seier Bokhari.

Enkeltpersonar, butikkjeda Kid og fleire organisasjonar har vore med på innsamlinga. Veveriet og skulen jobbar for at landsbyen Sultan Town skal bli ein føregangslandsby og oppnå FNs 17 berekraftsmål innan 2030.

