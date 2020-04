Kina seier det er tid for å samarbeide, ikkje klandre

utenriks

Fråsegna kom då Kinas øvste diplomatar offisielt donerte medisinsk utstyr til hardt ramma New York.

Generalkonsul Huang Ping minte under den digitale seremonien om at den kinesiske presidenten Xi Jinping og USAs president Donald Trump i den siste telefonsamtalen deira 17. mars «etterlyste anti-epidemisk samarbeid mellom våre to nasjonar og verda».

– Som dei to største økonomiane i verda må Kina og USA leie innsatsen for å kjempe mot koronaviruset. Dette er ikkje tida for å rette peikefingrar. Dette er tida for solidaritet, samarbeid og gjensidig støtte, sa Ping.

