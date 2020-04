utenriks

For å inkludere dødsfall som har skjedd utanfor helsevesenet, har avisa teke utgangspunkt i den siste oversikta over alle dødsfall i landet. Tal frå det nasjonale statistikkbyrået i landet tysdag viste ei overdøyelegheit på 75 prosent i England og Wales.

Utrekninga antydar at dei reelle dødstala truleg toppa seg 8. april. Til og med tysdag viser «eit konservativt anslag» ifølgje avisa at over 41.000 kan vere døde som følgje av koronapandemien.

