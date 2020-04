Storbritannia har registrert høgaste vekevise dødstal på 20 år

utenriks

I veka frå 6. til 10. april i år vart det registrert 18.500 dødsfall i Storbritannia, noko som er 8.000 dødsfall meir enn det som er normalt, melder BBC.

Koronaviruset er éi årsak til auken, men dødsfall som følgje av andre årsaker har òg auka.

Det kan gi grunn til å anta at stenginga av samfunnet har ein direkte innverknad på folks helse, skriv BBC.

Over toppen

Det britiske helsevesenet NHS har i ein analyse vist til at dødstala på sjukehus har sokke sidan 8. april, viss ein ser på datoane for dødsfalla.

Tala regjeringa går ut med dagleg, går ut frå når dødsfall vart melde inn, ikkje når dei faktisk skjedde.

Professor sir David Spiegelhalter ved Cambridge-universitetet fastslår at tal frå NHS antydar at landet er over toppen.

– Vurdert ut frå erfaringane i Italia kan dette bli ein langvarig prosess, seier han til BBC.

Høgare dødstal

Statistikk frå dødsfall på aldersheimar i England og Wales gir likevel eit betydeleg høgare dødstal i Storbritannia knytt til koronaviruset enn det styresmaktene informerer om dagleg.

1.043 personar har mista livet i samband med koronasmitte på aldersheimar i Storbritannia, medan over 500 har mista livet i avlastingsheimar eller private heimar, anslår det britiske statistikkbyrået.

Sidan det offisielle dødstalet til regjeringa knytt til koronaviruset berre går ut frå dødsfall på sjukehus, er det reelle samla talet på døde høgare.

Regjeringa opplyste tysdag at 17.337 har mista livet i samband med koronasmitte.

(©NPK)