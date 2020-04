Oxford-professor roser Sveriges koronastrategi

utenriks

Epidemiologen bruker Sverige som døme på eit land som har gjort det riktige, når han forklarer korleis Storbritannia har handtert krisa feil, skriv The Daily Mail.

I Sverige har dei hatt langt mindre strenge retningslinjer for å hindre smittespreiing enn i Storbritannia, der dei innførte ei tilnærma total nedstenging, men likevel tilsynelatande klart seg betre.

Heneghan samanliknar mellom anna døds- og smitteraten i dei to landa, der tala er langt meir dystre i Storbritannia. Der er 182 personar per 100.000 innbyggjarar smitta, og dødsraten er på 24 per 100.000 innbyggjarar.

Til samanlikning blir 140 svenskar per 100.000 innbyggjarar smitta, og dødsraten er på 15 per 100.000 innbyggjarar – til no.

Han viser òg til Sveriges låge arbeidsløyse på berre 6 prosent, samanlikna med Storbritannia der ein firedel av befolkninga har søkt om utbetaling av velferdsytingar.

Heneghan meiner Storbritannia ikkje kan vente tre veker, for så å gradvis opne opp, og åtvarar om at den økonomiske kollapsen vil påverke landet verre enn sjølve sjukdommen.

I Sverige er det registrert 14.777 smitta og 1.580 dødsfall, ifølgje Worldometer. I Storbritannia er det registrert 124.743 tilfelle og 16.509 dødsfall.

(©NPK)