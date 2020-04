Over 2,5 millionar koronasmitta i verda

utenriks

Nesten annankvar smitta, 45 prosent, er i Europa, medan rundt 32 prosent er i USA, viser ei oversikt hos Worldometer, basert på tal frå helsestyresmaktene i dei enkelte land.

Talet på døde nærma seg tysdag 172.000 og over 60 prosent av dødsfalla har funne stad i Europa.

USA toppar likevel lista med over 43.500 dødsfall, følgd av Italia med drygt 24.000, medan Spania har passert 21.000 og Frankrike 20.000.

Nærare 660.000 av dei som har fått påvist smitte, er sidan friskmelde, men fleire land gir ikkje opp talet på friskmeldingar.

USA har no testa over 4 millionar for koronaviruset, medan Russland har testa over 2 millionar, Tyskland 1,7 millionar og Italia 1,4 millionar.

Svært få koronadødsfall er hittil registrert i ei rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, men der er òg svært få testa for viruset.

