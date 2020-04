Oljeprisen opp over 100 prosent etter totalkollaps

utenriks

Eit fat WTI-olje auka tysdag med heile 102.71 prosent til 1 dollar fatet.

Det skjer etter ein totalkollaps i oljemarknaden måndag der oljeprodusentar måtte betale over 37 dollar fatet for å bli kvitt olja. Årsaka er at dei amerikanske oljelagera er i ferd med å bli fulle som følgje av låg etterspørsel etter at koronapandemien ramma verda.

Prisen på olje av typen West Texas Intermediate (WTI) var den lågaste sidan 1983, då denne kontraktstypen debuterte, skriv Financial Times.

Så seint som i januar kosta amerikansk lettolje over 60 dollar fatet.

I mellomtida har ekstreme tiltak mot koronapandemien i ei rekke land fått store delar av økonomien til å stanse opp. Ikkje minst blir behovet for olje påverka av at store delar av flytrafikken er stansa.

Nordsjøolja opna tysdag med ein auke på 1,37 prosent til 25,92 dollar fatet.

