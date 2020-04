utenriks

Lokale styresmakter opplyser at koronapandemien gjer at det ikkje blir noko av festivalen som trekkjer over éin million menneske til den nordspanske byen kvart år.

Festivalen er mest kjend for dei daglege okseløpa der hundrevis spring føre oksar gjennom gatene i byen fram til tyrefektararenaen. Fleire menneske har mista livet, og mange fleire er skadde i det tradisjonsrike løpet. For oksane er livet ubønnhøyrleg slutt same dag som dei spring.

(©NPK)