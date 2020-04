FN krev rask utvikling og tilgang til koronavaksine

utenriks

Resolusjonen er utarbeidd av Mexico, og målet er å kjempe mot koronapandemien. Det var ingen innvendingar mot resolusjonen frå dei 193 medlemslanda i organisasjonen.

Resolusjonen foreslår at det blir samarbeidd med Verdshelseorganisasjonen (WHO) for å sørge for rask og rettferdig tilgang for alle, og spesielt for utviklingsland.

Det er den andre resolusjonen om koronakrisa som er godkjend av organisasjonen. Den første anerkjende dei kraftige konsekvensane av pandemien og tok til orde for tettare samarbeid.

