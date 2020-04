Eitt år sidan terrorangrepa på Sri Lanka

utenriks

Blant dei drepne var det minst 45 utlendingar, og det var òg mange utlendingar blant dei rundt 500 som vart såra i dei koordinerte terrorangrepa.

Minst ni sjølvmordsbombarar skal ha delteke, og over 70 menneske i omgangskretsen deira vart i vekene etterpå arresterte. Dei fleste er sidan lauslatne.

Ifølgje styresmaktene på Sri Lanka tilhøyrde sjølvmordsbombarane to små islamistgrupper, National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim, begge lokale.

IS hevda å stå bak

Den ytterleggåande islamistgruppa IS hevda at sjølvmordsbombarane kom frå dei, og den dåverande leiaren for gruppa Abu Bakr al- Baghdadi hylla dei i ein tale.

Sjølv om ein av sjølvmordsbombarane hadde snakka varmt om IS, og fleire av dei i ein video svor truskap til organisasjonen, konkluderte politiet og tryggingstenesta på Sri Lanka med at det ikkje fanst bevis for at islamistgruppa var direkte involvert.

Fem menn med band til dei to lokale islamistgruppene, som sidan er knytte til terroren, vart i juni i fjor arrestert i Saudi-Arabia og utlevert til Sri Lanka.

Seinast førre månad vart ein 40-åring arrestert sør for Colombo, skulda for å ha vore ein av hjernane bak terroren. Mannen skal mellom anna ha køyrt den eine sjølvmordsbombaren til Zion-kyrkja i Batticaloa, og han skal òg ha hjelpt sjølvmordsbombaren som sprengde seg i St. Anthony-kyrkja i Colombo.

Ny president

Terroraksjonen fekk politiske følgjer på Sri Lanka. Styresmaktene blokkerte lenge tilgangen innbyggarane hadde til sosiale medium, og i presidentvalet nokre månader seinare gjekk den 70 år gamle pensjonerte oberstløytnanten Gotabaya Rajapaksa sigrande ut.

Rajapaksa var sjef for dei væpna styrkane i landet då det tamilske opprøret vart knust i ein brutal offensiv i 2009. Over 40.000 sivile vart drepne under offensiven og dei militære blir skulda for grove brot på menneskerettane.

Vart åtvara

I etterkant av terrorangrepet kom det fram at etterretningsorganisasjonen i landet SIS fekk ei åtvaring frå indisk etterretning om eit nært kommande terrorangrep frå NTJ.

Åtvaringa vart ikkje teke på alvor, og ho skal heller ikkje ha vorte formidla vidare til den dåverande presidenten i landet Maithripala Sirisena.

Sri Lankas politisjef Pujith Jayasundara nekta for at dette var hans feil, men fekk sparken. Han slo deretter tilbake og fortalde korleis han året før hadde fått ordre frå SIS om å stanse etterforskinga av NTJ og andre militante islamistgrupper.

Tilgir

Ein statleg kommisjon granskar framleis kva som skjedde i tida før og etter terrorangrepa første påskedag i fjor, men Den katolske kyrkja i landet har tilgitt dei skuldige.

– Vi gir kjærleik til fiendane som prøvde å øydeleggje oss. Vi har tilgitt dei, sa kardinal Malcolm Ranjith under påskemessa i år.

