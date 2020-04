Bråstopp for Huaweis vekst

utenriks

Lønnsemda er òg noko ned, med ein fortenestemargin på 7,3 prosent i dei tre første månadene i år, mot 8 prosent i same periode i 2019.

Huawei skriv i ei pressemelding at det i samband med covid-19-pandemien er innført tiltak for å sikre dei tilsette. Selskapet fortset verksemda som normalt og jobbar med leverandørar for å møte utfordringa og ta opp att drifta, heiter det. Ifølgje Huawei er kvartalsresultatet i tråd med forventningane.

Mobilleverandøren er ikkje børsnotert, men er blant dei første store kinesiske selskapa som offentleggjer enkelte rekneskapstal. Dei gir eit lite innblikk i korleis pandemien har påverka kinesisk næringsliv.

(©NPK)