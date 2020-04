Analytikar om oljepriskollaps: – Ein forsmak på det som kan skje

utenriks

Nordsjøolje vart ei kort stund tysdag omsett for under 20 dollar fatet, for første gong på 18 år.

Likevel var situasjonen i oljemarknadene langt meir dramatiske dagen før. Då kollapsa prisen for amerikansk lettolje for levering i mai, og prisen var på det lågaste minus 40 dollar per fat.

– Dette er eigentleg berre ein forsmak på det som kan skje, meiner analytikar Christian Kopfer i Nordea i Sverige.

Han trur det vil vere for mykje olje i marknaden så lenge verda «er sett på pause» som følgje av koronakrisa.

I USA er fleire store oljelager i ferd med å fyllast opp, noko som var årsaka til priskollapsen måndag. I prinsippet var oljehandlarar villige til å betale kjøparar for å overta olje av typen West Texas Intermediate (WTI) som blir allereie levert i mai.

Analytikar Ed Morse i finansgiganten Citigroup trur noko liknande kan skje med olje av Brent-kvalitet – som olja i Nordsjøen – viss lagringsproblemet forverrar seg òg i andre delar av verda.

– Brent kan følgje WTI ned til botnen, meiner Morse, ifølgje nyheitsbyrået Bloomberg.

(©NPK)