Amerikansk oljepris ligg igjen lågare enn 0 dollar

At olje kostar mindre enn 0 dollar per fat, betyr i prinsippet at oljehandlarane er villige til å betale kjøparar for å ta imot olje som ingen vil ha.

Dette skjedde måndag med amerikansk lettolje av typen West Texas Intermediate (WTI) for levering i mai. På det lågaste vart han omsett for rundt minus 40 dollar per fat.

Deretter steig prisen natt til tysdag norsk tid til litt over 0 dollar – før han igjen vart negativ. WTI-oljen kosta minus 4,5 dollar då børsane opna i Europa.

Andre oljetypar er ikkje ramma av den same priskollapsen, sjølv om også desse har vorte betydeleg billegare det siste døgnet. Tysdag formiddag blir nordsjøolje omsett for 22 dollar per fat. Også WTI-olje for levering i juni kostar over 20 dollar.

