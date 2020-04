utenriks

– Det må til om vi skal klare det med den enorme uvissa som er og når vi ikkje veit kor lenge flya blir ståande på bakken. Men dette er pengar som skal betalast tilbake, understrekar Branson i eit brev til dei tilsette. Han ser for seg støtte i form av eit lån på normale marknadsvilkår.

Fredag skreiv Financial Times at flyselskapet var bede om å søke pengar frå den statlege hjelpepakken på nytt. Regjeringa meiner Virgin ikkje har vist at det har sett på andre finansieringsmoglegheiter.

