Tyskland tek rekninga for utanlandske pasientar

utenriks

Så langt er over 200 pasientar frå andre europeiske land behandla i Tyskland, og landet er klar til å ta imot fleire, seier helseminister Jens Spahn.

I eit dokument nyheitsbyrået DPA har fått innsyn i, kjem det fram at den normale praksisen med at heimlandet til pasienten betaler for behandling, ikkje skal gjelde i «nødtilfelle som skuldast covid-19 og der det aktuelle landet ikkje har tilstrekkeleg kapasitet». Kostnaden blir anslått å vere rundt 20 millionar euro, tilsvarande snautt 225 millionar kroner.

