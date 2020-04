Tsjekkias president vil halde grensene stengde i eitt år

utenriks

Zeman sa dette i eit radiointervju søndag, men presidenten har først og fremst ei seremoniell rolle i Tsjekkia og derfor inga makt til å ta slike avgjerder.

I radiointervjuet hevda Zeman at avgjerda om å stengje landegrensene for inn- og utreise vil bli forlengt i rundt eitt år «for å hindre ein ny smittebølgje forårsaka av reisande til land der epidemien framleis ikkje er over».

Gradvis opning

Bodskapen frå Tsjekkias utanriksminister Tomáš Petříček var likevel stikk motsett søndag. Ifølgje han planlegg regjeringa no å gjenopne grensa, først mot Austerrike og Slovakia for reiser knytt til arbeid og næringsverksemd.

Opposisjonen i Tsjekkia kallar avgjerda til regjeringa om å stengje landegrensene grunnlovsstridig og krev at dei blir opna igjen. Turistnæringa krev det same.

Drygt 6.700 har til no fått påvist koronasmitte i Tsjekkia, og av desse er 186 døde.

Omstridd president

75 år gamle Zeman vart president i 2013. Han er kjend for å stå Russland nær og var ein av få europeiske leiarar som har slutta heilhjarta opp om Donald Trump i den amerikanske valkampen i 2016.

Zeman har utmerkt seg med knallhard retorikk mot innvandring, kallar islam «dødens religion» og har insistert på at muslimar er «umogleg å integrere».

Han nektar òg for at klimaendringane er menneskeskapt og har lite til overs for media i landet. Under ein pressekonferanse trekte han ein gong fram ein kopi av eit automatgevær med teksten «for journalistar».

