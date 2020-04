Stor overdøyelegheit tyder på fleire koronadødsfall enn kjent

utenriks

Sverige har møtt pandemien med langt mindre restriktive tiltak enn Noreg og hadde måndag 1.580 koronarelaterte dødsfall.

Det svarer til 15,6 per 100.000 innbyggarar. Det er over fem gonger så mange som Noreg, som har 3 dødsfall per 100.000 innbyggarar. Danmark har 6 dødsfall per 100.000 innbyggarar og Finland har 1,7.

Noreg ligg over gjennomsnittet i verda, som er på 2,1, men det blir anteke at svært få koronadødsfall blir registrert i ei rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Lilleputtstaten San Marino, som berre har 34.000 innbyggarar, har med sine 39 koronadødsfall flest døde i verda i forhold til innbyggartal, 115 per 100.000.

Belgia har drygt 50 døde per 100.000 innbyggarar, Spania nærare 45, Italia 39, Frankrike 30, Storbritannia 24, Nederland 22 og Sveits 16.

Overdøyelegheit

Medan koronapandemien ifølgje Folkehelseinstituttet enno ikkje har ført til unormalt mange dødsfall for årstida i Noreg, og det heller ikkje er registrert større overdøyelegheit i Danmark og Finland, er situasjonen ein annan i Sverige og land som Italia, Spania, Frankrike og Storbritannia.

I desse og fleire andre land har det ifølgje registreringssystemet til Euromomo vore «en svært betydelig overdødelighet», «særlig i aldersgruppen 65 og over, men også i aldersgruppen 15 til 64 år».

Dei tre første månadene i år døydde det ifølgje statistikken 13.000 fleire i Spania enn i same periode i fjor, men det var då registrert 8.000 koronadødsfall.

I eitt av dei hardast ramma områda i Nord-Italia var overdøyelegheita i årets tre første månader på over 9.000, medan det berre var registrert 4.000 koronadødsfall. Dette kan tyde på at koronaviruset krev langt fleire liv enn dei offisielle tala fortel, skriv The Economist.

Stadig fleire i USA

USA har over 2,4 millionar smitta og nærare 41.000 døde og er no oppe på drygt 12 koronadødsfall per 100.000 innbyggarar. Det er fire gonger så mange som Noreg.

Pandemien har likevel ramma svært ulikt internt i USA, og i delstaten New York er det over 93 døde per 100.000 innbyggarar, over 18.000 til saman.

New Jersey skil seg òg tydeleg ut i USA med over 4.000 døde, 47 per 100.000 innbyggarar.

Det finst enno ikkje tal på overdøyelegheit i USA, noko som ville ha gitt ein peikepinn på det verkelege omfanget av pandemien der.

(©NPK)