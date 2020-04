Spania vil be EU opprette gigantisk koronafond

utenriks

Statsminister Pedro Sanchez vil ta forslaget opp til diskusjon på eit videotoppmøte for leiarane i EU-landa torsdag, seier ein anonym tenestemann.

I det tre sider lange dokumentet blir det foreslått at fondet skal finansierast med gjeld utan forfallsdato. Det inneber at det berre er rentene som skal betalast, og pengane – rundt 16.800 milliardar kroner med dagens kurs – skal derfor i praksis ikkje føre til auka gjeldsbelasting.

Ifølgje avisa El País er håpet å tette gapet mellom land som Italia og Spania, som har teke til orde for auka EU-innsats for å få økonomien på fote igjen, og land som Nederland og Tyskland, som har sagt nei til å ta på seg felles gjeld. Sistnemnde har mellom anna sett foten ned for såkalla koronaobligasjonar, obligasjonar utskrive av Den europeiske sentralbanken, der alle eurolanda er solidarisk ansvarlege.

(©NPK)