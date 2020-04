Oppgang då børsane opna i Europa

utenriks

Tidleg på formiddagen hadde dei viktigaste indeksane både i Storbritannia og Tyskland stige rundt 0,5 prosent.

I Oslo gjekk utviklinga motsett veg, etter at prisen på amerikansk lettolje kollapsa til under 15 dollar fatet. Prisfallet på nordsjøolje var meir moderat, men kan likevel ha bidrege til at hovudindeksen gjekk ned 1 prosent på formiddagen.

Også i Japan peika pilene nedover måndag, og Nikkei-indeksen fall 1,2 prosent. Samtidig opplyste styresmaktene i landet at det japanske handelsoverskotet i mars fall 99 prosent til ein sum tilsvarande 470 millionar kroner.

I dei kinesiske aksjemarknadene var rørslene mindre, og Shanghai-børsen steig 0,4 prosent.

