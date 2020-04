Koronakontrollar førte til samanstøytar med politi i Paris

utenriks

Fleire bebuarar tente på søppel og bilar og skaut fyrverkeri mot politiet, som svarte med tåregass og gummikuler, fortel både politi og vitne.

Samanstøytane i forstadene Villeneuve-la-Garenne og Aulnay-sous-bois starta tidleg laurdag morgon etter at ein motorsyklist vart skadd i ein politikontroll. Rundt 50 personar samla seg og uttrykte sinne mellom anna med å kaste gjenstandar mot politiet i ei hending som gjekk føre seg over nesten to timar.

Den 30 år gamle motorsyklisten vart lagt inn på sjukehus med beinbrot og vart operert etter å krasja inn i døra til ein politibil. Lokale bebuarar seier døra vart opna medvite for at MC-føraren skulle køyre inn i ho. Familien til mannen og ein advokat seier han vil levere inn ein formell klage på politiet. Statsadvokaten har byrja å etterforske saka.

I Aulnay-sous-bois seier politiet at dei vart utsette for eit bakhaldsangrep av bebuarar i eit område der høgblokkene med sosiale bustader står tett i tett. Politiet seier det vart kasta gjenstandar og sendt fyrverkeri mot dei. Fire personar vart arresterte.

I blokkene bur det primært personar med innvandrarbakgrunn, som hevdar politiet til stadigheit utset dei for hardhendt behandling.

