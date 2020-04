Historisk kollaps i prisen på amerikansk råolje – blir omsett for nokon cent per fat

utenriks

Prisen på amerikansk råolje var måndag i ferd med å bli negativ – noko som betyr at produsentar kan bli nøydde til å betale kjøparar for å overta olje dei ikkje har plass til å lagre.

Sal heilt ned i 1 cent per fat vart registrerte for olje med leveranse i mai. WTI-olje med leveranse i juni heldt seg betre i pris, han vart omsett for rundt 22 dollar fatet.

Sidan kapasitetsproblemet er størst ved dei amerikanske lagera, er ikkje prisen på nordsjøolje like sterkt rørt. Brent-olje blir seld måndag til 26,1 dollar fatet, ein nedgang på 6,8 prosent, ifølgje Bloombergs oversikt.