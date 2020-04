Europa med varsam gjenopning

utenriks

Både Tyskland og Danmark rørte seg måndag mot ei meir normal tilvære, slik også Noreg har gjort ved å gjenopne mellom anna barnehagane.

I Tyskland var det grønt lys for enkelte butikkar. Det same gjaldt i Danmark, men landet ligg eit skritt føre dei fleste andre land. Måndag var både massørar, frisørar, tatovørar, tannlegar og køyreskulelærarar tilbake på jobb.

Italia derimot, nøgde seg med å la bokhandlarane opne dørene.

Sjølv i Spania, som saman med Italia er hardast ramma av koronaviruset i Europa, har styresmaktene letta på det strenge portforbodet slik at barn skal få lov til å leike litt ute.

Frå søndag til måndag vart det registrert 399 nye koronarelaterte dødsfall i Spania, det lågaste talet på fleire veker. At epidemien ser ut til å vere på retur, betyr òg at nokre av dei mellombelse institusjonane som skulle avlaste helsesystemet i landet, blir lagt ned. Det gjeld mellom anna likhuset i ein skøytehall i Madrid.

– I dag har vi for første gong komme under 400 døde, desse tala gir oss håp, seier Fernando Simon, som er krisekoordinator i det spanske helsedepartementet.

– Vis disiplin!

Men politikarane understrekar at folk framleis må ta viruset på høgaste alvor.

– Vi er ved byrjinga av pandemien, og det er framleis lenge til vi er ute av skogen, seier Tysklands statsminister Angela Merkel.

Ho ber folk vere disiplinerte.

Same bodskap kjem frå Frankrike, der statsminister Édouard Philippe meiner at styresmaktene «skårar poeng mot viruset», men ikkje mange nok til å slappe av.

– Å førestille seg at epidemien er bak oss, fordi situasjonen ikkje blir verre og har byrja å bli betre, vil vere ein feil, seier Philippe.

Gode tal

Dei siste dagane har talet på smittetilfelle og koronarelaterte dødsfall sokke både i Italia, Spania, Frankrike og Storbritannia.

Men håpet om betre tider blir dempa av frykta for nye smittebølger. Det kan ta mange månader før det heile er over, lyder åtvaringane. I tillegg er dei økonomiske etterdønningane venta å bli enorme.

Pandemien har ført til at over halvparten av befolkninga i verda dei siste vekene har måtta halde til heime mesteparten av tida. Over 2,4 millionar menneske har så langt fått påvist smitten, og over 165.000 er døde, og to tredelar i Europa, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Over heile verda lurer styresmaktene på korleis dei best skal kunne gjenopne samfunnet utan å risikere eit hopp i talet på infeksjonar.

Strender opne i Sydney

Også i Australia har gjenopninga så vidt byrja. Mellom anna får Sydneys innbyggarar igjen lov til å jogge på stranda, eller ta seg ein svømmetur.

På New Zealand har statsminister Jacinda Ardern sagt at samfunnet skal gjenopne neste veke fordi «ein bølge med øydelegging» er stansa.

Også i USA har guvernør i New York, Andrew Cuomo, sagt at utbrotet er på retur. Landet har no over 759.000 stadfesta smittetilfelle og rundt 41.000 dødsfall.

(©NPK)